Galatasaray'da yeterince şans bulamayan Yunus Akgün'ün yeni adresi belli oldu.
TRANSFER HABERLERİ: Zorunlu satın alma maddesiyle gidiyor! Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu
Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray'da flaş ayrılıklar da yaşandı. Sarı-kırmızılılarda altyapıdan yetişen Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Adana Demirspor'daki performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan genç yıldız, İngiltere'ye transfer oluyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Leicester City, Yunus'un transferi için Galatasaray'la söz kesti.