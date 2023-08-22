Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, bir YouTube kanalına röportaj verdi.

Pedri, açıklamalarında Galatasaray'a da yer verdi.

Pedri, "Sizi en çok etkileyen üç stadyum saymanız gerekse bunlar hangileri olurdu?" sorusuna, "Sanırım beni en çok şaşırtan şey Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer oldu. Bu stadyumda daha önce hiç maç izlememiştim ve çılgıncaydı. Diğer ikisi Camp Nou ve Berbabeu. Her iki stadyum da çok fazla insan ağırlayabiliyor ve çok etkileyici. Bu stadyumlarda oynamayı gerçekten seviyorum" cevabını verdi.

Galatasaray ve Barcelona, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. İspanya'daki ilk maç 0-0 sona ermişti. Barcelona, İstanbul'daki maçı 2-1 kazanarak turu geçmişti. Katalan ekibine turu getiren golleri Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang atarken, Galatasaray'ın golü Marcao'dan gelmişti.