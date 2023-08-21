Kadrosuna bu sezon birçok yıldız ismi katan Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi.
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Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin bir süredir yakından takip ettiği yıldız isim için düğmeye basıldığı iddia edildi. İngilizler bu transfer hakkındaki detayları açıkladı... GS SPOR HABERLERİ
Kadrosuna bu sezon birçok yıldız ismi katan Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi.
AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Granada'da top koşturan Myrto Uzuni ile ilgileniyor.
25 MİLYON EURO
İspanyol kulübünün oyuncuyu, serbest kalma maddesi olan 25 milyon euro dışında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.