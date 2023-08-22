TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Guendouzi teklifine ret! İşte geri çevirdikleri rakam

Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da sıra geldi orta saha transferine... Sarı-kırmızılılarda bu bölge için birçok aday bulunurken, bu isimlerden biri de Matteo Guendouzi'ydi. Cimbom'un Fransız yıldız için yaptığı o teklif reddedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 06:40