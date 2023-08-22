Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Guendouzi teklifine ret! İşte geri çevirdikleri rakam
Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da sıra geldi orta saha transferine... Sarı-kırmızılılarda bu bölge için birçok aday bulunurken, bu isimlerden biri de Matteo Guendouzi'ydi. Cimbom'un Fransız yıldız için yaptığı o teklif reddedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son olarak İngiliz ekibi Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in Fransa ve İtalya'dan delerdiği haberlere göre; Cimbom'a bir süredir transfer için temaslarını sürdürdüğü Matteo Guendouzi ile ilgili Marsilya'dan olumsuz bir yanıt geldi.