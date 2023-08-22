Titiz bir transfer politikası yürüten ve Avrupa'da ses getiren takviyeler gerçekleştiren Galatasaray, bir süredir Fransız ekibi PSG'den ayrılmaya hazırlanan Marco Veratti'yi gündeminde tutuyor.
Galatasaray tekrar listeye almıştı! Marco Verratti'de Aslan'a kötü haber
Transferde rotayı orta sahaya kıran Galatasaray, bir süredir PSG forması giyen Marco Verratti için temaslara başlamıştı. Sarı-kırmızılılara ve transferde büyük bir rakip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Birçok üst düzey takımla anılan İtalyan yıldız için Cimbom'un, girişimlerini hızlandırma kararı aldığı gün yüzüne çıktı.
AL-AHLI'YE TRANSFERİ YATTI
Avrupa'daki transfer borsasını, yaptığı hamlelerle sarsan Suudi ekiplerinden Al-Ahli, Marco Veratti'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti.