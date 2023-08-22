Galatasaray tekrar listeye almıştı! Marco Verratti'de Aslan'a kötü haber

Transferde rotayı orta sahaya kıran Galatasaray, bir süredir PSG forması giyen Marco Verratti için temaslara başlamıştı. Sarı-kırmızılılara ve transferde büyük bir rakip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 06:40