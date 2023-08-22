Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Chelsea'dan kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in lisansı çıktı.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 yılında Dronten, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Fas uyruklu Hakim Ziyech, sağ kanat ve forvet arkası olarak oynayabilmektedir. 54 kez Fas Milli Takımı'nda görev alan Hakim Ziyech, Chelsea'de forma giymektedir. Dronten altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu, Heerenven, Twente, Ajax ve Chelsea gibi ekiplerde forma giymiştir. Kariyerinde 452 maça çıkan Hakim Ziyech 125 gol 137 asist üretmiştir.

Ziyech'n güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.