Galatasaray'da Molde maçı kadrosunda Tete sürprizi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Molde ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda değişiklik oldu. Sarı-kırmızılılarda Tete kafileye eklendi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023- 11:08
Yeni transferlerden Tete, Molde maçı kamp kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.
Wilfried Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası, Hakim Ziyech ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu: