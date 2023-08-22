Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin sonuna yaklaşıldı.
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Manchester United'ın göz bebeğiydi
Transfer döneminin bitmesine 1 aydan kısa bir süre kala takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Trendyol Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen iki ekip Manchester United'da forma giyen isme talip. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
15 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminde takımlar kolları sıvadı.
Kulüpler özellikle fırsat transferi yakalamak için pusuya yatmış durumda.