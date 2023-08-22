Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi.
GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması!
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, Anderson Talisca ve Sergio Ramos hakkında konuştu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Molde ile çarşamba günü yapacakları play-off turu ilk maçı için kafileyle Norveç'e gelen Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Eşleşmeyi geçmenin çok önemli olduğuna değinen Öztürk, "Bize göre yılın en önemli maçı. Özlediğimiz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin bir adım uzağındayız." dedi.