GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da Thomas Partey zamanı! Geri sayıma geçildi

Transfer döneminde birbirinden büyük yıldızlarla anlaşan Galatasaray'da sıra geldi 8 numara takviyesine... Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken, bu bölgeye Şampiyonlar Ligi klasında bir isim alınmak isteniyor. İngiliz basını, G.Saray'ın Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için ilgili olduğunu yazarken flaş gelişmeyi de aktardı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 06:40