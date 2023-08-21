Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için titiz bir transfer politikası izliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da Thomas Partey zamanı! Geri sayıma geçildi
Transfer döneminde birbirinden büyük yıldızlarla anlaşan Galatasaray'da sıra geldi 8 numara takviyesine... Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken, bu bölgeye Şampiyonlar Ligi klasında bir isim alınmak isteniyor. İngiliz basını, G.Saray'ın Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için ilgili olduğunu yazarken flaş gelişmeyi de aktardı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar peş peşe yıldız isimlere imza attırırken, Galatasaray ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
İngiliz basını, orta sahaya takviye yapmak isteyen Cimbom'un Premier Lig ekibi Arsenal'den Thomas Partey'i renklerine bağlamaya hazırlandığını öne sürdü.