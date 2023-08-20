Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray'da bir de flaş ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılılar Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Rumen yıldız Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.

36 kez Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol - 5 asistlik performans gösterdi. Rumen yıldız 2021 yazında Galatasaray'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER OLDU

G.Saray'dan ayrılan Olimpiu Morutan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne imza attı. Sarı-lacivertli kulüp Rumen oyuncuyu yayınladığı bir videoyla duyurdu.

İşte o video:

G.SARAY ANLAŞMANIN MALİYETİNİ AÇIKLADI:

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır."