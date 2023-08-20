Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı İngiliz devinin radarında!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer sezonunun etkili takımlarından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimin sezonun şampiyonu Cimbom'un yıldızını Avrupa devi istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Angelino transferleriyle ses getiren Cimbom, bir yıldız ismi daha renklerine bağladı.