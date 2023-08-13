Galatasaray'ın orta saha için alternatiflerinden biri olan Paredes için devredeki Roma'nın görüşmeleri olumlu devam ediyor. Özellikle Sarı Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un kadrosunda mutlaka görmek istediği Parades için Galatasaray'ın PSG ile bonservis konusunda anlaşma sağladığı basına yansımıştı.