Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Trabzonspor gibi çok büyük bir takımla oynadık. Bu maçlar bizim için de önemli oluyor. Seyircimiz de baskılı oyuna katıldı. Onlarla çok iyi işler yaptık. Oyuncularıma da teşekkür ederim.

Kulübeden oyuncuları alkışla destekledim. Başka biri olsa Barış'ın yerine oynamayabilirdi. Ağrıları vardı. Türk, yabancı herkes %100'ünü veriyor. Onlara sahada sahip çıkmamız lazım.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik.

Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum. Maçtan sonra konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Güzel ve farklı bir tanıtım oldu. İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk. Rekabet artacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası da hedeflerimizden. Tüm oyuncuları kullanacağım. Kritik maç oynadık, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Avrupa'da başarı istiyoruz. Sokakların kutlamalarla dolduğu bir ortam yaşatmak istiyoruz. İnşallah olur.