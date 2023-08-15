UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Bu değişiklikleri hep yağacağız. Tam hazır olduğumuzda daha rahat kadro kuracağız. Savunma oyuncularımızı değiştirdik bugün. Bazı oyuncuları korumak istiyoruz. 3-0'lık büyük bir avantaj var ama bununla doyacak bir takım değiliz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ülke puanı da çok önemli.

Rakibimiz oynayan bir takım olduğu için kendi kalesinde çok pozisyon veriyor. Kazanmamız gereken bir maç olarak görüyoruz. Hava biraz nemli. Bizim şansımıza Antalya'dan daha fazla nem var. Oyuncuların yorulmasına sebep olabiliyor. Bunu avantaja çevirmeye çalışacağız.

Hazır olduğumuz, kazanmak istediğimiz bir maç. İlk maçtaki avantajı kenara bırakarak, kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Torreira ve Icardi ilk defa ilk 11'de. Zaha, en son mayısta oynamıştı. Son maçta ilk defa 20 dakikalık bir oyun oynadı. Bugün bu süreyi biraz daha uzatmayı düşünüyorum.