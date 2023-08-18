Yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılar Avrupa kupalarında başarı hedefliyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo anlaşmasında kritik detay! A. Villa kalan 37 maçta...
Galatasaray'da gündem Nicolo Zaniolo. İtalyan yıldızın geleceği adeta merak konusu. İngiltere'ye gitmek üzere olan yıldız ismin transferi için sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim transferde harekete geçti.
Dünya yıldızlarıyla ilgilenen Galatasaray kurmayları, transferlere kaynak yaratmak için gelen teklifleri değerlendiriyor.