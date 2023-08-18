Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da Ganalı orta saha! İşte Thomas Partey için Arsenal'e yapılacak teklif
Süper Lig devlerinden Galatasaray orta sahaya takviye yapmak istiyor. Devre Ligi kalitesinde bir transfere imza atmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Thomas Partey ile ilgileniyor. Kurmaylar, oyuncu için Arsenal'e teklif yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı- Kırmızılılar, orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor.