Galatasaray'da Ganalı orta saha! İşte Thomas Partey için Arsenal'e yapılacak teklif

Süper Lig devlerinden Galatasaray orta sahaya takviye yapmak istiyor. Devre Ligi kalitesinde bir transfere imza atmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Thomas Partey ile ilgileniyor. Kurmaylar, oyuncu için Arsenal'e teklif yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 06:40