Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde Fransız rakip! Pazarlık masası...

Yeni sezonun başlaması ile eksik yönlerini gören takımlar transferde vites yükseltti. Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. İstanbul devleri merkez orta saha transferi için aynı isme yönelmiş durumda. Ancak iki ekibe de Fransa'dan rakip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)