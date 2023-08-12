2013-2014'ten beri Süper Lig'de mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, bu hasretini dindirmek istiyor.
Herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı
Önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, elde ettiği dev gelirler sonrası yıldızlarla takımı güçlendirdi. Sarı-lacivertliler 3 kulvarda alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ederken, ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki bir isim için harekete geçildi. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
UEFA Konferans Ligi elemelerinde sahne alan Kanarya, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Rövanş öncesi büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Twente - Riga eşleşmesinin tur atlayanıyla play-off'ta mücadele edecek.