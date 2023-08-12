Herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, elde ettiği dev gelirler sonrası yıldızlarla takımı güçlendirdi. Sarı-lacivertliler 3 kulvarda alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ederken, ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki bir isim için harekete geçildi. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2023- 10:37