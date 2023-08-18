Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldızın sarı-kırmızılılardaki macerası kısa sürdü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, sarı-kırmızılılardan 24 yaşındaki ismi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Cimbom bu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC 'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir." denildi.

"G.SARAY AİLESİ KALBİMİN BİR PARÇASI"

İmzadan sonra konuşan İtalyan oyuncu, "Türkiye'ye ilk geldiğimde herkes bana burada insanların kocaman bir yüreği var demişti. Ama beni neyin beklediğini bilemezdim. Sahalara her adım attığımda takımımın hedefe ulaşması için tüm ruhumu verdim ama burada ilk dakikadan itibaren anlayış, desteklendiğimi ve sevildiğimi hissettim. Bugün bu muhteşem kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu gösteremem. Birlik olunca hiçbir şeyin imkansız olmadığını hep birlikte kanıtladık. Galatasaray ailesi artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum, bunu asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.