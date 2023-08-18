Bu sezon yaptığı hamelelerle Galatasaray çok dikkat çekiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rota İngiltere! Cimbom'da Hakim Ziyech'ten sonra bir hamle daha
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni hedefi belli oldu. Hakim Ziyech transferimi tamamlamak üzere olan Cimbom'un yeniden rotası İngiltere oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar başarılı transferleri ile Avrupa'da adından çokca söz ettirdi.
Özellikle Mauro Icardi ve Wilfried Zaha transferi medyada büyük yankı uyandırdı.