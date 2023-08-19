Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, sezonun ilk derbisine sahne olacak. Son şampiyon Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Kayseri'de takılan Cimbom, bu maçı kazanarak ligde seri başlatmak istiyor. Bordo-mavililer ise yeni hocası Nenad Bjelica ile ilk derbiyi kazanma peşinde... İşte G.Saray-Trabzonspor muhtemel 11'leri ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisine bu akşam Rams Park ev sahipliği yapacak. Galatasaray'ın saat 21.45'te Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 2023-2024 sezonunu Kayserispor deplasmanında açan son şampiyon Galatasaray, ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Kayserispor mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu akşam mutlak galibiyeti hedefliyor.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Fotomaç'ın haberine göre; Yeni sezonun ilk derbisine her iki takım da yenilenen kadrosuyla sahada mücadele edecek. Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavili takım, yeni sezondaki ilk zor sınavında sahadan 3 puan arayacak. Bjelica'nın tüm planları hazır.

GÖZLER İCARDİ'DE

Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro İcardi, bugün yine takımın en önemli gol ayağı olacak. Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren İcardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.

BJELICA İLK PEŞİNDE

Bjelica, İstanbul'da oynanacak G.Saray derbisinden galip ayrılması halinde 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek. 1998-99 sezonunda Milne yönetimindeki bordo mavililer, deplasmanda Cimbom'u 5-3 mağlup etmişti. Söz konusu dönemin ardından Fırtına'yı çalıştıran hiçbir yabancı hoca, İstanbul'da galip gelemedi.

TEK HEDEF 3 PUAN

Okan Buruk Trabzonspor mücadelesi öncesinde oyuncularını uyardı. Mutlaka kazanmak zorunda olduklarını belirten Buruk, bu maçta hata istemediğini belirtti. Tecrübeli hoca, "İlk hafta şanssız bir beraberlik aldık. Telafisini kendi evimizde, seyircimiz önünde yapmalıyız. Kazanmak zorundayız, Trabzonspor karşısında hata yapmamalıyız. İyi bir sonuçla ayrılacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Teklic, Trezeguet, Maxi Gomez.

10 MAÇINA ÇIKIYOR

Teknik direktör Bjelica, G.Saray derbisiyle bordo-mavili takımın başında 10. kez yer alacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen Hırvat hoca, çıktığı 9 maçta 5 galibiyet aldı, 4 kez kaybetti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon 3-1 kaybedilen F.Bahçe müsabakasının ardından Galatasaray ile ikinci büyük maçına çıkacak.

HOCANIN ÇETİN SINAVI

Yeni sezondan umutlu olan teknik direktör Nenad Bjelica, geçen yılın sonunda başladığı takımda yeni sezonun ilk zorlu sınavını verecek. 10'uncu Süper Lig müsabakasına çıkmaya hazırlanan Hırvat hoca, yeni sezonun ilk derbisinde galip gelerek tarihe geçmek istiyor. Antalyaspor'u yenerek lige 3 puanla başlayan Nenad Bjelica, geçen sezon 3-1 kaybettiği F.Bahçe derbisinin ardından ikinci büyük sınavını verecek.

KURGUSU HAZIR

Kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray'da, bir isim dışında eksik bulunmuyor. Yeni transfer edilen ve henüz lisansı çıkmayan Tete, Trabzonspor karşılaşmasında görev yapmayacak. İlk 11'ini büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Okan Buruk, Olimpija Ljubljana karşısındaki kurguyu koruyacak. Abdülkerim ve Nelsson savunmadaki yerine dönecek. Orta alanda ise Torreira'nın partnerinin Oliveira olması bekleniyor.

BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI

Fırtına, son yıllarda derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Önceki teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük rakibi karşısında deplasmanda 1 kez kaybetmişti. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 1 kez yenildi.

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

G.Saray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı. İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 mücadelede 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Cimbom yeni adıyla Rams Park'taki son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

İSTANBUL'DA FARK BÜYÜK

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 50 lig karşılaşmasında ev sahibi Galatasaray 26, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 68 golüne karşılık, Trabzonspor 55 golle yanıt verdi. Öte yandan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018- 2019'da Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

KAPALI GİŞE OLACAK

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi büyük oldu. Rams Park'ta oynanacak mücadele için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Bordo-mavili ekip için ayrılan deplasman tribünündeki tüm koltuklar da satıldı. Dev karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

G.Saray ile Trabzonspor, tarihlerinde 136. kez karşı karşıya gelecek. 50 yıllık rekabette 135 maçta sarıkırmızılılar, 60 galibiyet aldı. Trabzonspor'un 44 karşılaşmada zafere uzandığı rekabette 31 maç ise berabere bitti. Galatasaray 176 gol sevinci yaşarken; bordo- mavililer ise ağları 152 defa havalandırdı.

5 MAÇTA KAYBETMEDİ

G.Saray, Trabzonspor mücadelesiyle bu sezonki 6. resmi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de de 1 maçta mücadele eden sarı-kırmızılılar, bundan da beraberlikle ayrıldı. Cimbom, attığı 7 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.