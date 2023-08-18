Galatasaray'da, sezonun flaş transferi Wilfried Zaha sürpriz bir hamle yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızı kulüp satın aldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Wilfried Zaha'dan flaş hamle geldi. Yıldız futbolcu futbol kulübü satın aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.08.2023- 11:01
Fildişi Sahilli oyuncu, servetinin bir kısmıyla kulüp sahibi oldu.
The Sun'da yer alan habere göre, Fildişili Sahilli oyuncu ülkesinin 4. lig takımı Espoir Club D'abengourou'yu satın aldı.