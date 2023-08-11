Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, akşam saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk maçında yarın RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
M.H. Kayserispor maçı hazırlıklarımızı tamamladık. ✅ #KYSvGS pic.twitter.com/Yqjp3Txp1x— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2023