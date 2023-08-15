Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezonki planlamasında yer almayan Yusuf Demir'e veda edildi.

Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Yusuf Demir'in yeni adresi İsviçre oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Basel, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Opsiyonun zorunlu olmadığı öğrenildi.

Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.