Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçındaki golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Süper Lig devlerinden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Olimpia Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray'ın, Ljubljana karşısında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2023- 21:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023- 21:47
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın bulduğu golde asist yapan Mauro Icardi ofsayta takıldı.
İŞTE O POZİSYON
Görüntü Spor Smart'tan alınmıştır.