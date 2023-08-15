Nicolo Zaniolo sonrası bombalar patlıyor! Galatasaray'dan 3 mevkiye 3 transfer... Erden Timur harekete geçti

2023-2024 sezonunda şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmanın planlamasını yapan Cimbom, sezona Kayserispor beraberliği ile başladı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana Avrupa devlerinin radarına olan Nicolo Zaniolo'nun, rekor satışla İngiltere Premier Lig'in yolunu tutması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim ve Erden Timur, bu flaş gelişme sonrası transferde gaza bastı. İtalyan yıldızdan gelecek parayla 3 mevkiye 3 transfer birden yapılacak. İşte flaş gelişmeler ve son detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2023- 11:03