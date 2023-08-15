UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu’nda Molde sahasında Klaksvik’i 2-0 mağlup ederek, adını play-off turuna yazdırdı. Norveç ekibine turu getiren golü 113’üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Molde sahasında Klaksvik'i konuk etti. Play-Off Turu'nda Galatasaray'ın rakibini belli edecek mücadelenin normal süresini Molde, 18'inci dakikada Eriksen'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Uzatma devresinde 113'ünc dakikada Linnes kaydettiği golle takımına turu getirdi. Molde, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.