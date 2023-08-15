Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk talep etti yönetim harekete geçti! Orta sahaya 4 aday
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip orta sahaya takviye için harekete geçti. Kurmaylar, Okan Buruk'un talebi üzerine orta sahaya transfer yapacak. İşte listedeki 4 isim... | Galatasaray haberleri
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