İlk hafta Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'dan 2 transfer birden! Gündemdeki isimler...
Transfer çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek isterken; Leandro Paredes'in Roma'yla prensip anlaşmaya varması sonucu alternatiflere yönelmişti. İşte Cimbom'un bu bölge için düşündüğü o isimler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım son olarak Tete'yi kadrosuna katmış ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir çalım daha atmıştı.
3 kulvarda yer alacak Cimbom, orta sahasını güçlendirmek ve alternatif oluşturmak istiyor.