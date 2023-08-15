Galatasaray'ın 23 yaşındaki forveti Yunus Akgün takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Galatasaraylı yıldızı istiyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Galatasaray'da istediği forma şansı bulamayan yıldız isim için harekete geçti. Genç oyuncu da bunun üzerine teknik direktör Okan Buruk'la görüştü. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen başarılı futbolcu, bu isteğini iletti.
Yeni adresi merak konusu olan genç oyuncu için en net teklif Salernita'dan.