Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Nicolo Zaniolo kararı! Yollar ayrılıyor mu?
Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Galatasaray'da, yıldız isimlerine teklifler gelmeye de devam ediyor. Sarı-kırmızılılara çeşitli ülkelerden Nicolo Zaniolo için teklifler gelirken, Cimbom İtalyan futbolcu konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yaptığı flaş transferlerle taraftarlarına adeta bayram yaşattı.
Aslan, transferler sonrası kadrosundan önemli bir yıldızla yollarını ayırmak üzere...