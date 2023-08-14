Fred'i Fenerbahçe'ye kaptıran, Paredes ve Ndombele'yi ise ikna edemeyen Galatasaray, orta saha transferi için başka alternatiflere yöneldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a İngiltere'den 2 yıldız! Takas teklif edilecek
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, transfer sezonunun kapanmasına 1 ay kala vitesi arttırdı. Cimbom, İngiltere'den 2 yıldız için girişimlere başlıyor. Yıldız futbolculara, sarı-kırmızılılar takas teklif edilecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Süper Lig'de sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, transfer girişimlerini hızlandırdı.
Birçok oyuncusu hazır bir görüntü çizmeyen Cimbom'da eksik bölgelere yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.