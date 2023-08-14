Süper Lig devi Galatasaray, Tete kriziyle karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet edildi
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Tete transferinden sonra flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun eski takımı Shakhtar Donetsk, Tete'nin Cimbom'a transferini FIFA'ya şikayet etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, FIFA'lık oldu.
Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etti.