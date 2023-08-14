Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik 3 ayrılık!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yeni sezon için büyük transferler yaparken aynı zamanda oyuncularının piyasasını da kontrol ediyordu. Cimbom'un ayrılık hesabı yaptığı oyuncular dışında beklenmedik 3 ayrılık birden yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Di Marzio'nun haberine göre, Pisa'nın Galatasaray'da kendisine yer bulamayan Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.
İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.