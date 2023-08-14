Galatasaray'da sezon başında çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20 milyon Euro'luk orta saha!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle lige damga vururken, yeni arayışlarınıda sürdürüyor. Cimbom, çalışmalarına devam ederken İtalya'dan flaş bir haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip yıldız orta saha için girişimlere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Cimbom, istikrarlı şekilde devam etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon beklentiyi çok üst noktaya taşıdı.