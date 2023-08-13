Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle adından söz ettirerek büyük ses getirdi.
Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...
Son dakika transfer gelişmesi... Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isimler için defalarca karşı karşıya geldi. İki devin son kapışması ise Tottenham'da forma giyen Fransız yıldız Tanguy Ndombele için oldu. Ne var ki, Fransız basınından iki İstanbul devini üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...
Daha önce defalarca şahit olduğumuz gibi, iki İstanbul devi bu süreçte de yıldız isimler için birkaç kez karşı karşıya geldi.
Ezeli rakiplerinin listesinde olan isimlere imza attırarak nispet yapan Galatasaray ve Fenerbahçe son olarak Fransız merkez orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için yarışa tutuştu.