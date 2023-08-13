Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer gelişmesi... Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isimler için defalarca karşı karşıya geldi. İki devin son kapışması ise Tottenham'da forma giyen Fransız yıldız Tanguy Ndombele için oldu. Ne var ki, Fransız basınından iki İstanbul devini üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2023- 20:01