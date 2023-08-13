Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Milot Rashica'dan flaş mesaj: Bırakın Galatasaray'a gideyim
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın peşini bırakmıyor. Sarı-kırmızılılar, Kosovalı yıldızın transferinde sabırlı ve stratejik davranırken, Rashica da transferin bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.08.2023- 06:40
Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kosovalı futbolcudan transferle ilgili yeni bir hamle daha geldi.
Takvim'in haberine göre; Milot Rashica, Galatasaray'a transfer olmak için bir kez daha rest çekti.