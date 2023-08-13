Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın yerina kaleci aradığına dair bir işaret yok ama İtalya'dan öyle bir iddia geldi ki...
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kaleye yeni aday! Fernando Muslera'nın yerine...
Transfer görüşmelerine devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın yerine o kaleciyi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son günlerdeki "çalım" iddialarını tetikleyecek bir iddia.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Atalanta'nın İtalyan kalecisi Juan Agustin Musso'yu istiyor.