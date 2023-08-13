TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kaleye yeni aday! Fernando Muslera'nın yerine...

Transfer görüşmelerine devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın yerine o kaleciyi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2023- 06:40