Kayserispor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız. Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak. Takımımız oynadıkça forma girecek. Oyun olarak çok mu umutlu oldunuz derseniz, pozisyona girdik, üstünlük kurduk ama maç boyunca bunu yapamadık."

"Hava sıcaklığı iki takım için de zor oldu. Antalya'ya yakın bir hava sıcaklığı vardı."

"Oyunun genelinde kendi kalitemizin aşağısında işler yaptığımızı söyleyebilirim. 4 gün önce maç oynadık. Biraz daha hazır olan bir kadro seçtim."

"Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak.""