Galatasaray'da Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper transferi gündeme geldi.
Galatasaray'dan Wout Faes transferinde Yunus Akgün planı!
Savunma hattına transfer yapma kararı alan Galatasaray, Leicester City forması giyen Wout Faes'i listesine almıştı. Sarı kırmızılılar, İngiliz ekibine Yunus Akgün'ün de içinde bulunduğu sürpriz bir teklifte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper transferi gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'a gitme ihtimali bulunuyor.
İspanyol yıldızın dışında alternatif arayışlarına da yönelen Cimbom rotayı İngiltere'ye çevirdi.