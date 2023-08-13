Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızı için Avrupa'da dev yarış! Bonservis rekoru geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer için yeni bütçe arayışına giren Cimbom'un yıldızına dev teklif geldi. Aslan'ın futbolcusu için Avrupa'da dev yarış var. Sarı-kırmızılılar satışı yapması halinde Türk futbol tarihinin yeni rekorunu eline alacak. (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Cimbom, bu unvanı korumak istiyor.
Her zaman rakiplerinden bir adım daha fazla atarak sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü göstermek istiyor.