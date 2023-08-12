GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fredrik Midtsjö'ye Süper Lig'den talip çıktı!

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren ve bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö'ye ise Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2023- 14:05