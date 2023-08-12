Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fredrik Midtsjö'ye Süper Lig'den talip çıktı!
Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren ve bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö'ye ise Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Başakşehir ile görüşen Fredrik Midtsjö'nün bir talibi daha çıktı.