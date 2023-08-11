Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların karşılaşma için belirlenen kamp kadrosu açıklandı.
Cimbom'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Fredrik Midtsjö kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın Mondihome Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Karımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban.