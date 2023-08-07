Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray ezeli rakibine bu transfer döneminde ikinci çalımı Tete ile atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha! Galatasaray'dan Tete bombası
Transfer döneminde yıldız isimleri katarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Wilfried Zaha'yı da renklerine bağlayarak Fenerbahçe'ye çalım atmıştı. Cimbom ezeli rakibinin ilgilendiği Tete'yle de görüşmelerde mesafe kat etti. İşte son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldızın temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladı ve aşama kaydetti.
Brezilya'dan birçok teklif alan Tete kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.