G.Saray'dan bomba transfer harekatı!
F.Bahçe'ye bir çalım daha! G.Saray'dan Tete bombası
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G.Saray'dan bomba transfer harekatı! G.Saray'dan bomba transfer harekatı! 00:46
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