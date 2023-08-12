Galatasaray'da Fernando Muslera, Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı.

Muslera yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, her zaman bu en zorudur. Deplasmanda oynadık. İkinci yarıda çok üstün oynadık. Kayserispor iyi savunma yaptı, iyi kapandı. Onları açabilmek lazım. Fiziksel olarak birçok arkadaşımız kendine geliyor. Pozitif devam edeceğiz. Sakiniz. Performansımızdan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Bu sene dolu bir yıl olacak. Çok fazla mücadele etmemiz gerekecek. Türkiye Ligi çok gelişti, rekabet çok yüksek. Çok sık maça çıkacağız. Salı günü tekrar bir maç var. Şimdi ona odaklanacağız. Çarşamba gününden sonra Trabzonspor'a odaklanacağız." ifadelerini kullandı.