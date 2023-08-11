TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, İlhami Sıraçhan Nas'ın transferi konusunda Galatasaray'la anlaşıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatarasay'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.