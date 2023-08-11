Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transfer görüşmeleri başladı

Bu sezon kadrosuna kattığı ve gönderdiği isimlerle birlikte adından söz ettiren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız için harekete geçti ve görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2023- 13:00