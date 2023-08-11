Bu sezon iddialı bir takım kuran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. tur ön eleme turunda Maribor ile karşılaştı.
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transfer görüşmeleri başladı
Bu sezon kadrosuna kattığı ve gönderdiği isimlerle birlikte adından söz ettiren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız için harekete geçti ve görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler taraftarı önünde yeni transferleriyle Slovenya temsilcisini 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic kaydetti.