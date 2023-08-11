Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor.
TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'ya hücum! İşte Galatasaray'a gelen 3 teklif
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun talipleri bitmek bilmiyor. Avrupa kulüpleri, sarı kırmızılıların başarılı oyuncusunu transfer etmek için adeta sıraya girdi. İşte Cimbom'a 3 takımdan gelen teklif ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı flaş transferler sonrasında İtalyan yıldızı satma kararı aldı.
Geçen sezon İtalyan Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Zaniolo'ya teklif üzerine teklif geliyor.