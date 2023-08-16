UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana'yı yenerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray transferde atağa kalktı! 20 milyon Euro
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde düğmeye bastı. Hücum bölgesine yeterince hamleler yapan Cimbom, bu sefer orta saha mevkisine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların, sıradaki hedefi tam 20 milyon Euro değerinde. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde de takviyelerine devam ediyor.
Orta sahaya önemli bir isim kazandırmak isteyen ve bu süreçte birçok yıldızla görüşen Cimbom, aradığı ismi buldu.